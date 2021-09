Strajk klimatyczny w Kaliszu. Młodzi aktywiści przeszli ulicami miasta ZDJĘCIA

Młodzi aktywiści protestowali przeciw bierności polityków w sprawie kryzysu klimatycznego.

- Jesteśmy młodymi ludźmi, którzy chcą mieć przyszłość, którzy boją się o to, że katastrofa klimatyczna pokrzyżuje ich plany. Mamy dość czekania, aż w końcu politycy zrobią coś i zadbają o naszą przyszłość. Stwierdziliśmy, że trzeba o tym głośno powiedzieć i strajkować - powiedziała Zuzanna Ignaszak z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. - Odejście od węgla, spalania paliw kopalnych, nie jest tym co możemy zrobić, ale musimy zrobić i to szybko. Według najnowszego raportu IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu - przyp. red.), Polska musi odejść od węgla najpóźniej do 2030 roku, a 2050 roku musi być neutralna klimatycznie.