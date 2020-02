Straż miejska w Kaliszu. Municypalni chcą odwołania komendanta

- Na wniosek związków zawodowych przeprowadzone zostały dwie kontrole wewnętrzne. W wyniku ujawnionych w czasie kontroli nieprawidłowości komendant został odwołany w formie trzy miesięcznego wymówienia. Po odwołaniu wiceprezydenta, który zwolnił komendanta, komendant w niejasnych okolicznościach został przywrócony do pracy w ostatnich dniach wypowiedzenia. Mimo zapewnień zakres kolejnej kontroli został przez obecnego wiceprezydenta mocno zawężony do kilku zagadnień, a pomimo tego także ta kontrola wykazała nieprawidłowości – twierdzą municypalni w piśmie podpisanym przez Arkadiusza Maciejewskiego, zastępcę przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Miasta Kalisza.

- W dniu 23.04.2019 roku skierowano pismo do Prezydenta z wotum nieufności wobec Komendanta podpisane przez wszystkich Strażników Miejskich. W efekcie Prezydenci zorganizowali negocjacje pomiędzy stroną związkową a komendantem, prowadzone przez jednego z wiceprezydentów, a następnie przez zewnętrzne mediatorki. W związku z brakiem możliwości zawarcia porozumienia mediacje zostały zerwane. Po tym fakcie otrzymaliśmy od Pana Prezydenta pismo w którym poinformował, że w sprawach pracowniczych mamy sprawy kierować do Komendanta, a w sprawie jego odwołania nie widzą podstaw do podjęcia takiej decyzji – napisano w komunikacie.

Strażnicy miejscy dodają, że we wrześniu 2019 roku zgodnie z sugestią prezydenta miasta wstąpili w spór zbiorowy z komendantem, czego konsekwencją było rozpoczęcie akcji protestacyjnej.

- W wyniku negocjacji z Komendantem zostało podpisane częściowe porozumienie, którego zapisów Komendant nadal nie respektuje, a akcja protestacyjna trwa do dnia dzisiejszego. Wobec takiej sytuacji uznaliśmy za zasadne zgłoszenie nieprawidłowości do Państwowej Inspekcji Pracy. W listopadzie 2019 roku taka kontrola się odbyła wykazując szereg poważnych nieprawidłowości od nieprawidłowych zapisów w regulaminach, przez nieprawidłowe rozliczanie czasu pracy po niewypłacanie należnych wynagrodzeń, za co PIP skierował przeciwko komendantowi sprawę do Sądu Rejonowego. Pojawił się również problem mobbingu, na którego stosowanie dawał przyzwolenie Komendant. Odmówił także przyjęcia pisemnego zawiadomienia o mobbingu od poszkodowanej pracownicy. Także ta sprawa ostatecznie trafiła do Państwowej Inspekcji Pracy – czytamy dalej w komunikacie.