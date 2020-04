Straż pożarna w Kaliszu. U jednego z ratowników wykryto zakażenie koronawirusem

Przegląd marca w Kaliszu, Przegląd prasy z Kaliszu w marcu

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Kalisza najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Płyn do dezynfekcji. WHO podaje przepis, jak zrobić go w domu ...