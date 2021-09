Strażacy świętowali na Głównym Rynku nadanie sztandaru KM PSP w Kaliszu. ZDJECIA

Ufundowanie i nadanie sztandaru jest wyrazem podziękowania strażakom za służbę oraz pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie naszego miasta i powiatu od społeczności ziemi kaliskiej.

Straż wszywana jest nie tylko do pożarów, spieszy z pomocą w chwili zagrożenia powodzią, gdy wiatr niszczy domy, gdy dochodzi do wypadków drogowych oraz w wielu innych sytuacjach życiowych. Ostatnie dwa lata pokazały nam, że pomoc straży potrzebna jest także w czasie pandemii. Za wszystkie wyjazdy na wezwanie, za służbę na rzecz miasta i mieszkańców serdecznie wam dziękuję – zwrócił się do strażaków prezydent Kalisza Krystian Kinastowski, który stał na czele Społecznego Komitet Ufundowania Sztandaru.