Strażacy z OSP Rajsko skakali na wężu jak na skakance. ZDJĘCIA, FILM

Inicjatorem akcji #hophopchallenge jest aktor Mateusz Damięcki. Zasady są proste: nagrywasz filmik jak wykonujesz co najmniej 25 skoków (na skakance lub wirtualnej skakance, potem przelewasz dowolna kwotę od 1 zł do 900000 zł za pomocą strony https://www.siepomaga.pl/hophop i nominujesz kolejne 3 osoby do wyzwania. Wszystko po to, aby wesprzeć leczenie Kacpra Boruty. Kacper ma 17 miesięcy i jest najstarszym dzieckiem w Polsce, mającym szanse na terapię genetyczną w Stanach, a przez to też najmniej czasu na uzbieranie tej kosmicznej kwoty, czyli 9 mln złotych.

- W 2 miesiące zebraliśmy prawie 6 milionów złotych, ale czujemy, że dopada nas zadyszka, na którą nie możemy sobie pozwolić – piszą na stronie siepomaga.pl rodzice chłopca.

Los chłopca poruszył już wiele osób z całej Polski. W tym gronie znaleźli się również członkowie OSP Rajsko. Druhowie postanowili nagłośnić akcję w powiecie kaliskim skacząc w pełnym umundurowaniu na „strażackiej skakance” czyli na wężu. Strażacy wykonali w ten sposób 25 skoków, a później oczywiście wpłacili pieniądze na konto Kacpra.

- Chcieliśmy nominować kolejne jednostki, aby włączyły się w akcję. Mamy nadzieję, że w taki sposób uda się dotrzeć do większej liczby odbiorców – w imieniu OSP do pomocy zachęca Przemek Perskawiec.

OSP Rajsko nominowało do udziału w akcji OSP KSRG Tłokinia Wielka, OSP Opatówek, OSP Borów, OSP Staw, OSP Marianów i OSP Pólko.

Strażacy z OSP Rajsko skakali na wężu jak na skakance