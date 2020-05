Strefa przemysłowa powstanie w pobliżu lasu i jeziora. Mieszkańcy protestują

- To jest turystyczny rejon, do którego zjeżdżają ludzie z kilku województw. Od kilkudziesięciu lat gmina stawiała na rekreację z uwagi na wyjątkowe walory krajobrazowe i klimatyczne. Wybudowane zostały domki, infrastruktura, wiele osób oparło swoją działalność o przychody z turystyki. Gmina zainwestowała pieniądze w badania dotyczące jakości powietrza i okazało się, że tutaj jest powietrze jak w miejscowościach uzdrowiskowych, jak w Rabce – mówi jedna z mieszkanek Ligoty.

- W obecnych czasach takie miejsca są rzadkością. Nie możemy niszczyć tego, co mamy, bo Polska nie jest krajem z najczystszym powietrzem. Myśmy już protestowali, ale to kompletnie nie jest brane pod uwagę. Wójt z naszym zdaniem się nie liczy, a to nie jest jego własność, wójt jest tylko urzędnikiem – podkreśla kobieta. Mieszkańcy niedawno napisali z prośbą o interwencję m. in. do wojewody i Ministerstwa Klimatu.

- W najbliższym miejscu ten teren jest oddalony od lasu o około 150 metrów, a w prostej linii do zalewu jest jakieś pół kilometra – dodają ludzie.

Wójt Wiesław Berski przyznaje, że przygotowując koncepcję zagospodarowania tego terenu, gmina przeprowadziła procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. - W trakcie oceny, dokumenty wraz z prognozami oddziaływania na środowisko opiniowane są z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Instytucje te zaopiniowały projekty, i ich zdaniem przyjęte w dokumentach planistycznych rozwiązania są akceptowalne i zgodne z prawem – mówi wójt.