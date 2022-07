Studenci Akademii Kaliskiej wracają z medalami z Europejskich Igrzysk Akademickich. ZDJĘCIA

Europejskie Igrzyska Akademickie (European Universities Games) – to flagowa impreza EUSA (European University Sport Association). EUG odbywają się co 2 lata w rożnych miastach Europy. W tym roku impreza odbywa się w Łodzi i potrwa do 31 lipca.

Akademia Kaliska zgłosiła do udziału w kickboxingu troje zawodników i wszyscy wracają z medalami. Najpierw Nicola Kaczmarek, studentka wychowania fizycznego, wywalczyła brązowy medal w formule light kontakt w kategorii -55 kg. Kolejni zawodnicy rywalizowali w formule full kontakt i po zaciętych pojedynkach eliminacyjnych dotarli do finałów. Tutaj musieli uznać wyższość rywali, ale wracają do Kalisza ze srebrnymi medalami: Weronika Szymczak w kategorii -56 kg, a Mateusz Kupijaj w kategorii -67 kg. Oboje studiują na Kaliskiej uczelni fizjoterapię.

Trenerem wicemistrzów jest Radosław Radomski, a brązowej medalistki jej tato - Przemysław Kaczmarek.