Studniówka 2022. Magiczna noc maturzystów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu. ZDJĘCIA

Zjawiskowe wieczorowe suknie, elegancko dopasowane garnitury, pięknie wystrojona sala, a przy stołach i na parkiecie koledzy, koleżanki oraz nauczyciele i przedstawiciele rodziców. Na ten wieczór uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych czekali z niecierpliwością. W końcu ten dzień nadszedł. Przyszło wspólnie bawić się na sto dni przed maturą.

- Kochani, studniówka bierze swą nazwę od stu dni, czyli od okresu, który dzieli tę zabawę od matury. Muszę trochę zweryfikować te obliczenia, bo Wam zostało do matury już tylko 73 dni. To jest dosłownie ostatnia prosta, ale ja myślę, że nie mam się co o Was martwić. Jeśli daliście radę zorganizować w takich czasach uroczystość pod nazwą Studniówka to i z maturą sobie poradzicie - mówiła do swoich uczniów Agnieszka Korotczuk, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu.