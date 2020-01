Studniówka III LO w Kaliszu. Zobacz, jak magicznie bawił się Kopernik ZDJĘCIA

Na wstępie głos zabrała Anna Narewska, dyrektor III LO w Kaliszu.

- Życzę wam z całego serca, aby ten bal był dla was niezapomnianym przeżyciem. Mam nadzieję, że pozostanie on dla was na zawsze miłym wspomnieniem młodości - powiedziała dyrektor Kopernika. - Wszystkim uczestnikom dzisiejszego balu życzę niezapomnianych chwil zabawy, albowiem nawiązując do "Alicji w Krainie Czarów": "W krainie ludzkiej wyobraźni mogą się różne dziwy dziać - co niemożliwe jest możliwe, co niemożliwe tu może się stać." Niech więc to będzie noc fantazji, humoru i magii.

Następnie wszyscy zatańczyli uroczystego poloneza. Uczniowie podziękowali również swoim wychowawcom. Nie mogło zabraknąć lampki szampana, a potem zabawy w rytmie disco.

