Szpital w Kaliszu kupił cztery nowe karetki do transportu pacjentów. ZDJĘCIA

Szpital w Kaliszu kupił cztery nowe ambulanse do transportu pacjentów. To pojazdy do dowożenia chorych na dializy, transportu między szpitalami oraz tych najciężej chorych. Ich zakup kosztował około 1,7 mln złotych.