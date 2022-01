Styczeń w Kaliszu: Przegląd prasy z grudnia 2021 w Kaliszu, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd grudnia 2021 w Kaliszu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W sylwestrowy wieczór miał miejsce tragiczny wypadek na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych jedna osoba zginęła a dwie zostały ranne.

ŻYCZENIA NA SYLWESTRA I NOWY ROK. Już dziś przywitamy NOWY ROK 2022. Niemal wszystkie telefony będą rozgrzane do granic możliwości - wszak wówczas wszyscy śpieszą żeby złożyć sylwestrowe/noworoczne życzenia. Jeżeli szukasz KARTEK do wysłania bliskim, to dobrze trafiłeś! Znajdziesz tu kartki śmieszne, poważne... a nawet pandemiczne!