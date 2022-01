Sukcesy kaliskiej firmy na rynku magazynowym

Inwestycje były prowadzone w kluczowych dla segmentu logistycznego aglomeracjach, m.in. wrocławskiej (Wróblowice, Magnice), krakowskiej (Kraków, Kokotów), warszawskiej (Teresin), łódzkiej (Stryków) oraz lubelskiej (Trojaczkowice), a także w Kaliszu i Radomsku.

- Za nami kolejny bardzo udany i pracowity rok, w którym zdołaliśmy odpowiedzieć na dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na nowe obiekty magazynowe. 240 tys. m kw. powierzchni przekazanych klientom w ostatnich 12 miesiącach to wynik ponad dwukrotnie wyższy niż rok temu. To także potwierdzenie naszych unikatowych kompetencji w realizacji zaawansowanych technicznie projektów oraz zaufania, jakim konsekwentnie obdarzają nas klienci. W Nowy Rok wchodzimy z szerokim portfelem już rozpoczętych inwestycji i perspektywą następnych ciekawych kontraktów, co sprawia, że w 2022 roku spodziewamy się kolejnego rekordu i wielu wyzwań w segmencie logistycznym - mówi Marcin Antczak, wiceprezes FB Antczak.