Suszy nie unikniemy. Wszyscy musimy się nauczyć oszczędzać wodę

Dodaje, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć skutków suszy. - Nie wiemy, jak to wpłynie na ceny żywności, bo na pewno jeżeli będzie możliwość sprowadzenia tańszych owoców czy warzyw zza granicy, rząd z niej skorzysta. W najlepsze trwa import holenderskich pomidorów do Polski, pomimo że tych rodzimy jest wystarczająco. Na pewno stracą rolnicy. Dziś eksploatują oni ziemię dość intensywnie, a zatem ponoszą duże koszty w związku z przygotowaniem jej na wiosnę i przez cały okres wegetacyjny. A jakie będą zbiory i w jakiej cenie je sprzedamy, tego nie wiemy - wyjaśnia.

Podkreśla też, że większe ceny żywności to w wielu częściach świata również punkt zapalny. Grozi nam również kryzys energetyczny. - Może zabraknąć wody do chłodzenia elektrowni. Wiele razy zdarzało się w poprzednich latach, że musiały one redukować moc - zaznacza starosta. - A poza tym, im jest goręcej, tym większe zużycie prądu m.in. w klimatyzacjach - tłumaczy.

Krzysztof Nosal dodaje również, że mogą grozić nam pożary, już widać choćby po Bieb-rzańskim Parku Narodowym. - Już teraz wilgotność ściółki w lasach wynosi 6 procent. Jest sucha jak pieprz - mówi starosta kaliski i zaznacza, że trzeba racjonalnie gospodarować teraz wodą z wodociągów.