Świąteczny koncert Krystyny Prońko w Kaliszu

W swym dorobku Krystyna Prońko ma niezaprzeczalne hity: "Deszcz w Cisnej", "Jesteś lekiem na całe zło", "Małe tęsknoty", "Złość", "Poranne łzy" czy "Papierowe ptaki". Z równą łatwością śpiewa pop jak i standardy jazzowe. Lubi mieszać ze sobą gatunki muzyczne, czego wyrazem jest płyta "Lubię specjalne okazje" wydana w czerwcu 2020 r. Jak mówi: "nużące jest śpiewanie ciągle tego samego", a na pytanie jak by określiła swoją muzykę odpowiada: "ani to pop, ani rock, ani to jazz, ani piosenka literacka. Moje śpiewanie i piosenki to po prostu współczesna muzyka rozrywkowa".

Co ciekawe, pracę artystyczną rozpoczęła od rodzinnego zespołu "Refleks", w którym grali jej bracia oraz muzykujący koledzy z Gorzowa Wlkp. Z tym zespołem była nagradzana na Festiwalu Awangardy Bitowej w Kaliszu w 1968 i 1969 r.