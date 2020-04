Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Ratusz w Kaliszu podświetlą na niebiesko. ZDJĘCIA

- Dzieci z autyzmem jest co raz więcej. W najmniejszych miejscowościach – w przedszkolach i szkołach spotykamy dzieci z tym zaburzeniem. Jest to wyzwanie na dziś: organizacja diagnostyki, terapii, systemu wsparcia rodzin… i bardzo duże wyzwanie na przyszłość, bo jeżeli dziś 1 dziecko na 100 jest obarczone zaburzeniami ze spektrum autyzmu, to pytanie o przyszłość brzmi: jak wiele z tych dzieci stanie się samodzielnymi i nie wymagającymi opieki i wsparcia osobami dorosłymi? A jak dużej liczbie osób dorosłych będziemy musieli zorganizować wsparcie lub opiekę całkowitą? - mówi Justyna Leszka, doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, logopeda. Adiunkt w Zakładzie Edukacji Środowiskowej WPA UAM w Kaliszu oraz twórca i kierownik studiów podyplomowych o specjalności autyzm, zarazem dyrektor Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” w Kaliszu.