Sytuacja epidemiologiczna w Kaliszu. Nie ma przypadku osoby zarażonej z Kalisza lub z powiatu

W piątek przed godz. 9 Ministerstwo Zdrowia podało o 12 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Potwierdzone przypadki dotyczą: 5 osób z woj. małopolskiego, 4 osób z woj. warmińsko-mazurskiego i po 1 osobie z woj. wielkopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. W Polsce zachorowało już 367 osób na koronawirusa. Chory jest m.in. minister środowiska Michał Woś. Pięć osób zmarło.

Przypominamy, że w czasie trwania kwarantanny, obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z domu. Ministerstwo Cyfryzacji stworzyło aplikację "kwarantanna domowa". Osoby objęte kwarantanną domową i posiadające omawianą aplikację, dostaną SMS-em prośbę o wykonanie zadania - zrobienia sobie selfie.

Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk przekazał informacje, że w ciągu ostatnich dni skontrolowano 83 tysiące osób zobowiązanych do pozostania na kwarantannie, a w 600 przypadkach zaszło prawdopodobieństwo do niestosowania się do nich.