Szczepienia w Wielkopolsce. Kalisz znajduje się w gronie najmniej zaszczepionych powiatów. Najgorzej cały czas wypadają Brzeziny

Niewielkie zainteresowanie dawką przypominającą

O ile pod względem przyjęcia pełnej dawki Wielkopolska znajduje się na drugim miejscu w Polsce, to gorzej jest, jeśli spojrzymy przez pryzmat liczby osób, które zdecydowały się na dawkę przypominającą. Tutaj nasz region plasuje się dopiero na 9. miejscu z wynikiem niecałych 18 proc. populacji zaszczepionej dawką przypominającą. Choć różnice między poszczególnymi województwami nie są bardzo znaczące, to przez ostatni tydzień nasz region nie poprawił swojego miejsca, a tygodniowa i miesięczna dynamika niestety nie wskazuje, by w najbliższym czasie miało się to zmienić.