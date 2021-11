Szczypiorniści Energa MKS Kalisz powalczyli z wicemistrzami Polski Orlenem Wisłą Płock. ZDJECIA

Mecz lepiej rozpoczęli kaliszanie, którzy po pierwszych minutach prowadzili 3:1. W tej części gry płocczanie mieli kłopoty ze znalezieniem drogi do bramki strzeżonej przez Łukasza Zakretę. Nafciarze szybko jednak doprowadzili do wyrównania. Do przerwy udało im się wyjść na dwubramkowe prowadzenie.

Kibice liczyli na równie zaciętą drugą połowę. Ale zespół z Płocka postawił na twardą obronę, a w ataku grał coraz skuteczniej i szybko zaczął powiększać przewagę, odnosząc jedenastą wygraną w sezonie.