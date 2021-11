Szczypiorniści Energa MKS Kalisz przełamali złą passę. We własnej hali pokonali Zagłębie Lubin. ZDJĘCIA

Przed rozpoczęciem meczu nastąpiło wręczenie nagrody dla Gracza Października, którym został obrotowy Energa MKS-u Kalisz Piotr Krępa. Po raz pierwszy w roli szkoleniowca kaliski zespół poprowadził Paweł Noch. Zastąpił on Tomasza Strząbałę, który z powodów zdrowotnych nie jest w stanie wykonywać dalej swoich obowiązków trenerskich.

Paweł Noch debiut na ławce trenerskiej Energi MKS-u może zaliczyć do udanych. Kaliszanie po zaciętym meczu pokonali rywali z Lubina 30:28. Wygrana nie przyszłą jednak łatwo. Po wyrównanej pierwszej połowie zakończonej remisem 13:13 emocji nie brakowało również w drugiej odsłonie. Tuż po zmianie stron czerwoną kartkę otrzymał Mateusz Kus. Wydawałoby się, że strata czołowego obrońcy mocno pokrzyżuje plany kaliskiego zespołu, jednak to właśnie świetna obrona w okresie między 36 a 47 minutą pozwoliła zbudować przewagę. Kusa dobrze zastąpił Kamil Pedryc, a Energa MKS zdołała wypracować sobie czterobramkową przewagę. Zagłębie nie postanowiło jednak zostawiać tej sytuacji bez odpowiedzi. W samej końcówce rywale zbliżyli się do gospodarzy na jedną bramkę, ale spokojna, konsekwentna gra i ważne bramki Konrada Pilitowskiego, Kacpra Adamskiego i Miłosza Bekisza pozwoliły utrzymać przewagę i zostawić trzy punkty w Kaliszu.