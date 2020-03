Szkoła Podstawowa w Liskowie w finale ogólnopolskiego konkursu "Do Hymnu!". 150 uczniów zaśpiewa w środę "Mazurka Dąbrowskiego"

"Do Hymnu!" to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych na wspólne, jednogłosowe wykonanie hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły. W tym roku obok siedmiu pieśni hymnicznych: "Bogurodzicy", "Gaude Mater Polonia", "Roty", "Marsz Polonia", "Boże, coś Polskę", "Święta miłości kochanej Ojczyzny", "Żeby Polska była Polską", do wyboru jest również pieśń "Marsz Pierwszej Brygady", która została dodana ze względu na przypadającą w 2020 roku 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

W dniach 17 lutego-10 kwietnia jurorzy odwiedzą aż 300 szkół podstawowych w 273 miejscowościach, by wysłuchać wykonań pieśni. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 kwietnia 2020 roku.

W najbliższą środę, 11 marca, możliwość zaprezentowania swoich umiejętności będą mieli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie. Pod kierunkiem Małgorzaty Jerzak prawie 150 dzieci zaśpiewa a capella "Mazurka Dąbrowskiego", "Rotę" i "Gaude Mater Polonia".