Szlachetna Paczka w Kaliszu. WP-A UAM dostarczyło do magazynu dwa zapakowane po brzegi busy. ZDJĘCIA Ewelina Samulak-Andrzejczak

W piątek pierwsze paczki od darczyńców trafiły do magazynu Szlachetnej Paczki. Dwa zapakowane po brzegi busy wyjechały z Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego UAM w Kaliszu. To jedna wielka paczka warta ponad 11 tysięcy złotych, która trafi do jednej z kaliskich rodzin.