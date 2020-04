Szlak Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej. Poznaj wyjątkowe świątynie. ZDJĘCIA

zobacz galerię (16 zdjęć) Każdy kto interesuje się historią architektury sakralnej powinien odwiedzić Parafię w Zbiersku. Pierwsze wzmianki o Kościele pw. św. Urszuli w Zbiersku pochodzą z I poł. XV w. Obecnie istniejący kościół powstał w dwóch etapach: w 1759 r. zbudowano drewnianą nawę, a w 1879 r. dobudowano do niej murowane z cegły prezbiterium. Obok kościoła warto zobaczyć drewnianą dzwonnicę z XIX w. Kościół znajduje się przy ulicy prowadzącej w kierunku Zbierska-Cukrowni. W rokokowym ołtarzu głównym z 1760 r. znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Rokokowe ołtarze boczne z 1760 r. a na belce tęczowej figura Madonny z Dzieciątkiem o reminiscencjach gotyckich (XVII w.) Dane kontaktowe: Kościół pw. św. Urszuli w Zbiersku 62-830 Zbiersk, Zbiersk Cukrownia 140 tel. 62 752 05 23 www.parafiazbiersk.ugu.pl zobacz galerię (16 zdjęć)

Szlak Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej, to 16 świątyń. W samym powiecie kaliskim jest ich 14. Do tego należy doliczyć kościół w Kamiennej (teren powiatu sieradzkiego, ale należący do parafii w Iwanowicach) i kościół znajdujący się na kaliskim Zawodziu. Jest to niemal 20 proc. wszystkich drewnianych kościołów w diecezji kaliskiej. Skupienie na tak niewielkim obszarze takiej ilości drewnianych kościołów stanowi ewenement w skali kraju. W ramach promocji Szlaku Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej turyści podróżujący po powiecie kaliskim mają możliwość zdobycia 4 - stopniowej odznaki: brązowej, srebrnej, złotej i honorowej. Przyznanie odznaki odbywa się na podstawie prowadzenia, w dowolnej formie, kroniki z pieczęciami parafii lub z wykonanymi zdjęciami z datownikiem, potwierdzającymi odwiedzenie kościołów. Odznakę można odebrać w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.