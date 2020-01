Szpital w Kaliszu. Anestezjolodzy złożyli wypowiedzenia z pracy

Zabójstwo w Tłokini Wielkiej. Sąd Najwyższy rozpatrzy kasację w sprawie Piotra Mikołajczyka

30 stycznia Sąd Najwyższy rozpatrzy kasację Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie Piotra Mikołajczyka, skazanego na 25 lat więzienia za brutalne zamordowanie dwóch mieszkanek Tłokini Wielkiej pod Kaliszem. Wiele wskazuje na to, że to nie on jest sprawcą tej okrutnej zbrodni. W s...