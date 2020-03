Szpital w Kaliszu. Czterech pacjentów chirurgii i lekarka zakażeni koronawirsuem

W czwartek, 26 marca w nocy okazało się, ze pacjent, który był leczony na oddziale chirurgicznym, był zakażony koronawirusem SARS-CoV-2. 75-letni mężczyzna został przyjęty do szpitala 9 marca. Zmarł 23 marca. Wcześniej był operowany oraz przebywał na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Pacjentów oraz personel oddziału chirurgicznego poddano kwarantannie oraz pobrano od nich wymazy do testów na obecność koronawirusa. Niestety, testy dały wynik dodatni u kilku osób. To czterech z ośmiu pacjentów, którzy byli hospitalizowani w oddziale. Zostali oni przetransportowani do szpitala zakaźnego z Poznaniu.