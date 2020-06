Szpital w Kaliszu dostał 100 tysięcy złotych na specjalistyczny sprzęt i środki ochrony od Fundacji ING Dzieciom

Pieniądze, które trafiły do szpitala w Kaliszu, pochodzą ze zbiórki, jaką Fundacja ING Dzieciom uruchomiła wspólnie z ING Bankiem Śląskim na początku kwietnia. Inicjatywa spotkała się z bardzo dużym odzewem ze strony klientów i pracowników ING. Dzięki dodatkowemu wsparciu od Grupy ING oraz ING Tech Poland udało się zebrać ponad dwa miliony złotych, które już trafiły do 20 szpitali w całej Polsce – w tym do szpitala w Kaliszu. Pod koniec marca ING Bank Śląski przekazał cztery miliony złotych darowizny na ochronę zdrowia. Bank wsparł szpitale i placówki medyczne.

Fundacja ING Dzieciom jest jedną z najstarszych fundacji korporacyjnych w Polsce. Od 1991 roku dzięki autorskim programom skierowanym do organizacji pozarządowych, szkół i wolontariuszy, realizuje misję wyrównywania szans dzieci i młodzieży. Siedziba fundacji mieści się w Wiśle, ale działa na rzecz dzieci w całym kraju.