Szpital w Kaliszu dostanie aparaty do testów na obecność koronawirusa Andrzej Kurzyński

Szpital w Kaliszu dostanie aparaty do testów na obecność koronawirusa. Dzięki temu próbki nie będą musiały być dowożone do szpitala zakaźnego w Poznaniu, co znacząco wydłuża proces diagnostyczny.