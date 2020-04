Szpital w Kaliszu dostanie sprzęt AGD od Fundacji „Włącz się!”, działającej przy Media Expert

Sto szpitalnych oddziałów zakaźnych i ratunkowych zostanie wyposażonych w nowoczesne pralki i suszarki oraz zapas środków piorących. Fundacja „Włącz się!”, działająca przy Media Expert oraz marka BEKO przekaże sprzęt bezpłatnie. Wśród obdarowanych placówek jest również 16 tych, które zostały przekształcone w szpitale zakaźne i od 16 marca przyjmują wyłącznie chorych zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

- Stoimy w obliczu ogromnego wyzwania i jest to ta chwila, kiedy powinniśmy dać świadectwo swojej odpowiedzialności i gotowości niesienia pomocy. To, z jakim poświęceniem służby medyczne codziennie ratują ludzkie życie i zdrowie, zasługuje na najwyższe uznanie. Potrzeba jeszcze pozytywnych impulsów od biznesu i choć jest to dla wielu firm trudny czas to wierzymy, że działając wspólnie i solidarnie, szybciej pokonamy wszelkie przeciwności” – mówi Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.

Pierwsze komplety urządzeń już dziś trafiły do szpitali. Najpóźniej do piątku sprzęt zostanie dostarczony do wszystkich pozostałych placówek medycznych.