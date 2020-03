Szpital w Kaliszu: Dotychczas ponad 20 osób było diagnozowanych pod kątem koronawirusa. ZDJĘCIA

Przeszło 20 pacjentów zostało skierowanych lub zgłosiło się same do oddziału zakaźnego szpitala w Kaliszu. Od osób, z podejrzeniem choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 pobierane są próbki do testów. Za każdym razem karetka z Kalisza wiezie je do Poznania. Dotychczasowe badania nie potwierdziły obecności koronawirusa u pacjentów z Kalisza. W kilku przypadkach stwierdzono grypę. Kolejne osoby są diagnozowane.

Każde pojawienie się pacjenta w kaliskim oddziale zakaźnym wymaga odpowiednich procedur. Personel musi korzystać z odzieży ochronnej. Problem jednak w tym, że szpital nie otrzymał jej tyle o ile występował, ale - jak mówi Radosław Kołacińśki - lecznica nie czuje się zagrożona, że personelowi zabraknie tego typu ochrony. Placówka zabiegała o 600 masek i tyle otrzymała oraz 300 kombinezonów, ale dotarło tylko 50.