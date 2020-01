Szpital w Kaliszu kupił cztery nowe karetki do transportu pacjentów. ZDJĘCIA

Cztery karetki transportowe zastąpią najbardziej wysłużone pojazdy. Jedna z nich, to karetka dziewięcioosobowa, która posłuży do dowożenia pacjentów do szpitala na dializy. Dwa ambulanse będą służyły do przewożenia pacjentów między szpitalami. Kaliska lecznica kupiła też specjalistyczny ambulans, który będzie wykorzystywany do transportu chorych w najcięższym stanie.