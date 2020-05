Szpital w Kaliszu. Myśliwi wsparli finansowo lecznicę w walce z koronawirusem

- W naszym okręgu mamy w sumie 47 kół łowieckich. W zbiórce na rzecz szpitala w Kaliszu udział wzięły 34 koła. Pozostał uczestniczyły w zbiórce na zakup ambulansu dla szpitala w Kępnie. To taki dar serca od myśliwych. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu, służącego do walki z koronawirusem - mówi Marek Przybylski, łowczy okręgowy. - Z naszej strony to również satysfakcja, że jako myśliwi możemy pokazać się społeczeństwu, jako osoby nie tylko wykonujące polowania, ale także pomagający innym.

Symboliczne przekazanie zebranych pieniędzy odbyło się w piątek, 22 maja przed kaliskim szpitalem.

- W imieniu własnym oraz wszystkich pacjentów chciałbym serdecznie podziękować Polskiemu Związkowi Łowieckiemu w Kaliszu, myśliwym okręgu kaliskiego za to bardzo duże wsparcie finansowe. Państwo wsparli nas kwotą blisko 30 tysięcy złotych na walkę z pandemią koronawirusa. W ten sposób pokazujecie, że nasza praca nie idzie na marne. Każda złotówka jest u nas na wagę złota. W szpitalu zużywamy bardzo dużo środków ochrony osobistej. Pracuje tutaj wielu pracowników, a obecnie szpital jest odmrażany w reżimie epidemicznym. Niestety, ceny środków ochrony osobistej znacząco wzrosły - mówi Radosław Kołaciński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu.