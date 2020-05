Szpital w Kaliszu oferuje komercyjne testy przeciwciał na koronawirusa

- W naszym szpitalu wykonujemy (najtaniej!) wiarygodne badania przeciwciał na SARS-COV-2. Przeciwciała SARS-CoV-2 w klasie IgA i IgG pojawiają się w organizmie człowieka po zetknięciu się z nowym koronawirusem. Test wykonuje się z próbki krwi - brzmi komunikat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu.

Na badanie obecności przeciwciał IgA i IgG (półilościowo metodą ELISA) można rejestrować się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 10 pod numerem telefonu 62 765 14 02. Pobieranie materiału do badań odbywa się codziennie w godzinach od 7 do 12.30.

Koszt testu to 150 złotych. Taka cena obowiązywać będzie tylko do 5 czerwca. Wyniki badania będzie można odebrać już następnego dnia po badaniu. Dostępne będą również drogą elektroniczną.