Szpital w Kaliszu ogranicza przyjęcia planowe. Wchodzący będą mieli mierzoną temperaturę

Jednocześnie dyrekcja kaliskiego szpitala zdecydowała o obowiązkowym pomiarze ciała wszystkich osób wchodzących do szpitala. Temperatura 37,5 stopnia Celsjusza i wyższa będzie powodem zakazu wejścia do szpitala. Nie dotyczy to pacjentów zgłaszających się do szpitalnego oddziału ratunkowego w stanie zagrożenia życia oraz pacjentów nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Temperatura będzie mierzona przez pielęgniarki, położne i ratowników medycznych przy wejściu głównym przy: ulicy Poznańskiej (pracownicy i pacjenci), wejściu do SOR (pracownicy), wejściu do budynku technicznego na ulicy Poznańskiej (pracownicy i dostawcy), wejściu głównym do budynku na ulicy Toruńskiej (pracownicy, pacjenci), wejściu do oddziału psychiatrycznego (pracownicy i pacjenci). Pomiaru temperatury pracownikom pogotowia ratunkowego oraz "wieczorynki" będzie dokonywał kierownik pogotowia lub osoba przez niego wyznaczona.