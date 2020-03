Szpital w Kaliszu otrzymał kolejny sprzęt z Agencji Rezerw Materiałowych. ZDJĘCIA

Szpital w Kaliszu otrzymał kombinezony, maski, osłony i gogle. Dostawa dotarła w niedzielę, 15 marca z Agencji Rezerw Materiałowych. Wojskowa ciężarówka podjechała na teren szpitala przy ulicy Toruńskiej. Jak informuje kaliska lecznica, dostawa to kropla z morzu potrzeb,ale ogromnie cieszy.

- Pojazdy 12 WBOT pomagają nam w szybkim dostarczeniu środków medycznych do placówek medycznych. Żołnierze nie tylko rozwożą sprzęt, ale też pomagają w rozładunku. To dopiero pierwsza transza. Niedługo dotrą do nas kolejne i również liczymy na wsparcie WOT – komentuje Dariusz Dymek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Środki medyczne trafią do placówek, które mają podwyższoną gotowość do działania. Sprzęt wykorzystany zostanie także w ambulansach, które jeżdżą na wezwania do osób z podejrzeniem zarażenia COVID- 19.

- Duży wysiłek kierowców z kompanii dowodzenia, kompanii logistycznej oraz 124 batalionu lekkiej piechoty ze Śremu – zaprocentował. To oni przywieźli środki ochrony osobistej spod Olkusza. Poznańskie Muzeum Broni Pancernej użyczyło nam swojej infrastruktury. Dzięki takiej współpracy, odpowiedzieliśmy na prośbę CZK i rozwieźliśmy już 100 % asortymentu – docenia płk. Rafał Miernik, dowódca 12 WBOT.

Wszystkie pojazdy wojskowe, wykorzystywane do przewozu sprzętu szpitalnego, otrzymały specjalne oznaczenia, by szybciej dotrzeć do placówek medycznych. Potrzeby szpitali mają być systematycznie uzupełniane.

Wielkopolscy terytorialsi wspierają także funkcjonariuszy Straży Granicznej na zachodnich przejściach (woj. Lubuskie) oraz mierzą temperaturę pasażerom na poznańskim lotnisku Ławica.