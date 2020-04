Szpital w Kaliszu. Tak wygląda praca medyków w czasie epidemii koronawirusa. ZDJĘCIA

Trwa pandemia koronawirusa, a Kalisz i powiat kaliski są największym ogniskiem zakażeń w Wielkopolsce. To sprawia, że służby medyczne mają tutaj szczególnie więcej pracy. Większe jest również ryzyko zakażenia koronawirusem. Wielu z nas nie ma nawet świadomości o tym, jak medycy poświęcają nie tylko siebie, ale i swoje rodziny.

Najlepszym tego przykładem jest kaliski lekarz Łukasz Goździewicz, który wraz z żoną prowadzi prywatny zakład opiekuńczo-lecznicy. To własnie podczas pracy medyk zakaził się koronawirusem. Mimo choroby objawiającej się między innymi wysoką gorączką, przez ponad tydzień zajmował się swoimi podopiecznymi, by nie odchodzić od ich łóżek. Niestety sam przypłacił to zdrowiem. Kaliski lekarz trafił w ciężkim stanie do szpitala w Poznaniu.

Walka z koronawirusem wciąż jest bardzo nierówna. Doskonale wiedzą o tym w kaliskim szpitalu, który w ciągu ostatniego miesiąca przechodził już kilka kryzysów. Mimo to lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, laboranci, diagności oraz cały personel wspomagający nie dają za wygraną. Jedyne co możemy w tej chwili napisać to DZIĘKUJEMY!