Szpital w Kaliszu wzbogacił się o nowy ambulans. Wkrótce pojawią się kolejne nowe karetki. ZDJĘCIA

Projekt zakładał między innymi zakup ambulansu wraz z wyposażeniem. Nowiutki pojazd przekazany został Zespołowi Ratownictwa Medycznego, stacjonującemu w Brzezinach. Karetka zastąpiła najbardziej wysłużony samochód i już służy lokalnej społeczności.

- Na wyposażenie ambulansu składają się m.in. nosze główne wraz z transporterem, krzesełko transportowe z systemem płozowym, pompa infuzyjna, ssak elektryczny, oraz respirator. Całkowita wartość ambulansu to 500 000 złotych - w całości sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - informuje szpital w Kaliszu.

Warto jednak dodać, że to jednak nie koniec tekich zakupów przez kaliską lecznicę. Kolejne trzynowe karetki typu C dotrą do szpitala w Kaliszu do 15 listopada bieżącego roku. Zostaną zakupione dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Ambulanse będą realizowały świadczenia z zakresu Zespołów Ratownictwa Medycznego. Podpisana umowa z dostawcą opiewa na kwotę 1 800 000 zł. Dotacja to 1 787 320 zł, a 12 680 zł, to środki własne szpitala.