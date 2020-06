Szpital w Kaliszu wznawia porody rodzinne. Są jednak pewne obostrzenia

Ze względu na nadal trwającą epidemię koronawirusa, porody rodzinne w Kaliszu obwarowane są bardzo konkretnymi i bezwzględnie egzekwowanymi przez personel medyczny zasadami.

- Osoba towarzysząca musi wypełnić ankietę wywiadu epidemiologicznego, będzie miała też mierzoną temperaturę. Bezwzględnie, już od izby przyjęć, do chwili opuszczenia szpitala, obowiązuje noszenie maseczki ochronnej i jednorazowego ubrania chirurgicznego oraz rękawic ochronnych. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia osoby towarzyszącej - personel może odmówić jej wejścia na salę porodową - informuje Radosław Kołaciński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu.

Przyszły tata lub inna osoba, towarzysząca rodzącej, będzie przebywała z pacjentką w jednej sali od początku porodu, do jego zakończenia i nie wolno jej przemieszczać się po szpitalu. Maksymalnie dwie godziny po narodzinach dziecka, osoba towarzysząca będzie musiała opuścić szpital wskazaną przez personel drogą.