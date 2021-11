Szpital w Kaliszu zamknięty dla odwiedzających. Co z porodami rodzinnymi?

Szpital w Kaliszu wprowadził zakaz odwiedzin pacjentów. Wszystko przez rosnącą falę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Z kolei przyjmowani pacjenci będą mieli obierany wymaz na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. W związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa pojawiły się pytania o to czy porody rodzinne w szpitalu przy ul. Toruńskiej wciąż są możliwe.

W mediach zaroiło się od informacji o wstrzymywaniu przez szpitale możliwości porodów „rodzinnych”. Uspokajamy – w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu możecie być razem w tej najpiękniejszej chwili życia. – Wprowadziliśmy liczne obostrzenia, by chronić pacjentów w pandemii, ale w przypadku porodów „rodzinnych” zrobimy wszystko, by je utrzymać! To tak niezwykły moment w życiu każdej rodziny, najbliższych sobie osób, że nie możemy im go zabierać! – podkreśla Radosław Kołaciński, dyrektor szpitala w Kaliszu.