Szpital w Kaliszu. Żołnierze WOT zbudowali polową izbę przyjęć. ZDJĘCIA, WIDEO

Kontenerowa izba przyjęć zastąpiła namiotową. To tutaj będzie odbywać się wstępna selekcja pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Przed kaliskim szpitalem stanęły trzy kontenery. Są one wyposażone w klimatyzację, ogrzewanie.i instalację elektryczną. Wcześniej podobne izby przyjęć żołnierze zbudowali w szpitalach w Wolicy i Ostrowie Wielkopolskim. Teraz na wniosek dyrektora kaliskiego szpitala, wojewoda wielkopolski wyraził zgodę na ustawienie takiej izby przyjęć w Kaliszu.

- Będą służyły wstępnej ocenie wszystkich pacjentów zgłaszających się do szpitala. To pozwoli nam wyłonić już przed wejściem do placówki osoby z podejrzeniem zakażenia COVID-19, co pozwoli uniknąć narażenia pacjentów i personelu na kontakt z zakażonym. Pacjenci, którzy będą spełniali kryteria epidemiologiczne, bądź będą mieli objawy związane z zakażeniem, będą kierowani drogą "brudną" do części izolacyjnej - wyjaśnia Olga Michalska- Sałata.