Szpital w Wolicy dołącza do prestiżowej światowej organizacji jako pierwszy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Szpital w Wolicy dołącza do Global Green and Healthy Hospitals

The Global Green and Healthy Hospitals to społeczność zrzeszająca blisko 1450 członków w 72 krajach, reprezentująca interesy 43 tysięcy szpitali i centrów ochrony zdrowia.

- Chcemy być pomostem wprowadzając w tej części świata założenia Global Green and Healthy Hospitals oraz wykorzystywać innowacje, pomysłowość i inwestycje, aby przekształcać sektor zdrowia i wspierać zdrową przyszłość dla ludzi i planety - podkreślił doktor Sławomir Wysocki dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza podpisując list intencyjny wstąpienia do organizacji, jednocześnie swoim zarządzeniem dyrektor powołał specjalne zespoły ds. wdrażania rozwiązań Eko w WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy.

The Global Green and Healthy Hospitals to największa na świecie sieć zrównoważonej opieki zdrowotnej, a członkostwo w organizacji jest możliwością szybkiego przyspieszenia postępu w kierunku zostania prawdziwie zrównoważonym szpitalem.