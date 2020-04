Szpital w Wolicy. Jak wygląda aktualna sytuacja po przekształceniu w szpital zakaźny? WIDEO

- Obecnie do placówki zgłosiło się dwóch ratowników medycznych oraz sześciu wolontariuszy: jedna osoba prywatna, dwóch braci zakonnych, trzy siostry zakonne. Nie mamy jednak nadal pełnej obsady kadrowej, brakuje około 15 osób do pracy. Kadra medyczna szpitala liczy obecnie 9 lekarzy i dwóch anestezjologów za umowy zlecenie oraz 35 pielęgniarek pracujących na stałe - dodaje Sławomir Wysocki.

- W każdej godzinie walczymy o ich życie i zdrowie. Stan zdrowia pacjentów jest ciężki. Z jednej strony występuje zakażenie koronawirusem z drugiej strony choroby przewlekłe - mówi Wysocki.

Do 30 kwietnia do szpitala jednoimiennego w Wolicy zostało przywiezionych 54 pacjentów - 44 z placówki Salus oraz 10 z DPS w Kaliszu. 48 osób jest nadal hospitalizowanych. Są to głównie osoby obłożnie chore, leżące.Osiem osób podłączonych jest do respiratorów.

Pięcioro pacjentów szpitala w Wolicy zmarło. Dwie osoby w pierwszej dobie po przyjęciu i kolejne dwie później. Trzy z nich były z wynikiem dodatnim na obecność koronawirusa, jedna z wynikiem ujemnym. Zmarła z powodu innych schorzeń. Piąta osoba, to 92 letni mężczyzna, który zmarł 29 kwietnia. Był zakażony koronawirusem i miał choroby przewlekłe. Wszyscy zmarli,, to byli pacjenci placówki Salus.