Szpital w Wolicy po kryzysie wywołanym koronawirusem wraca wreszcie do normalnej pracy. ZDJĘCIA

Po kryzysie wywołanym koronawirusem szpital w Wolicy pod Kaliszem wraca wreszcie do normalnej pracy. Od poniedziałku, 20 kwietnia, lecznica wznowiła przyjęcia chorych, którzy zostaną skierowani na specjalistyczne leczenie w zakresie pulmonologicznym.

Aby umożliwić bezpieczne przyjęcie pacjentów do szpitala, przed lecznicą powstała polowa izba przyjęć, umożliwiająca bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 .Było to możliwe dzięki bezinteresownej pomocy i współpracy ze strony 12 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej i Fundacji Superbohaterowie oraz przedsiębiorstwa Plandeki Kalisz. W izbie przyjęć utworzono trzy strefy. - zielona, w której znajdą się pacjenci będący poza podejrzeniami zakażenia COVID-19. Jest nią dotychczasowa izba przyjęć, pracująca w godz.od 7:00 do 14:35. W tej strefie założono domofon. Chorzy, dopuszczeni do strefy zielonej, będą czekali na przyjęcie według określonych procedur - w poczekalni, którą jest dawna sala ćwiczeń Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej (ORP). - czerwona, w której znajdą się pacjenci podejrzani o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 – jest nią polowa część izby przyjęć składająca się z dwóch kontenerów dla chorych; namiotu polowego dla chorych jako poczekalnia oraz część byłego Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej (ORP) z czterema izolatkami (w tym dwiema z możliwością tlenoterapii), a także sześć izolatek na Oddziale A (strefa ( wydzielone części ORP i Oddziału A połączone są wspólną klatką schodową).

- pomarańczowa, w której personel będzie zakładał i zdejmował środki ochrony osobistej – wydzielona z części ORP oraz jeden kontener polowej izby przyjęć. Jak będzie wyglądało przyjecie pacjenta do Zespołu ZOZ w Wolicy? Portier przed otworzeniem bramy powiadomi telefonicznie Izbę Przyjęć o chorym do przyjęcia lub konsultacji pulmonologicznej. Będzie to dotyczyć także przypadku przywiezienia chorego przez zespół ratownictwa medycznego (ZRM) STREFA ZIELONA 1/ Pacjent, który zostanie wpuszczony na teren otaczający Szpital, powiadomi o swoim przybyciu pielęgniarkę Izby Przyjęć za pomocą domofonu przed wejściem do Szpitala, od strony schodów do strefy zielonej Izby Przyjęć. O pacjencie niepełnosprawnym - informacji udzieli opiekun. Domofon służy do wstępnego wywiadu chorobowego (ewentualnie można skorzystać z telefonu na Izbie Przyjęć, dzwoniąc na podany nr telefonu pacjenta niepełnosprawnego).

2/ Pielęgniarka przeprowadzi dokładny wywiad odnośnie kaszlu, gorączki, duszności i czasu powstania tych dolegliwości, a także wyjazdów zagranicznych, bliskiego kontaktu z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19. W sytuacji podejrzenia o zachorowanie u pacjenta na COVID-2019, poinformuje kierownika lub lekarza danego oddziału (co wynika z przyjętego podziału hospitalizacji wg wydzielonych rejonów woj. wielkopolskiego, łódzkiego i innych). Powiadomi także tego lekarza, jeżeli chory zgłosi się do tutejszego Zespołu ZOZ po raz pierwszy, w celach diagnostycznych, a nie ma go na liście chorych do planowego przyjęcia.

3/ W przypadku wezwania lekarza do strefy zielonej Izby Przyjęć, lekarz przez domofon ponownie przeprowadzi dokładny wywiad obejmujący wyjazdy zagraniczne, bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 , rodzaj i czas wystąpienia objawów sugerujących COVID-19. 4/ W przypadku dodatniego wywiadu w kierunku możliwości zakażenia SARS-CoV-2 i braku objawów u chorego – będzie on skierowany do części polowej Izby Przyjęć lub bezpośrednio do sali izolacyjnej strefy CZERWONEJ (odrębne wejście do Szpitala), w celu pobrania materiału w kierunku SARS-CoV-2 i skierowaniu do izolatorium lub innego miejsca, wskazanego przez PSSE w Kaliszu. 5/ Jeżeli chory będzie miał dodatni wynik wywiadu w kierunku SARS-CoV-2 i będzie bezobjawowy – także zostanie skierowany do strefy czerwonej, w celu podjęcia zalecanego, dalszego postępowania dla chorego z COVID-19 w strefie czerwonej. Personel strefy zielonej Izby Przyjęć powiadomi pielęgniarkę i/lub lekarza strefy czerwonej o skierowaniu pacjenta.

6/ W przypadku ujemnego wywiadu w kierunku SARS-CoV-2, pierwsze drzwi strefy Zielonej otwierane są automatycznie. Przy drugich drzwiach, pielęgniarka zmierzy temperaturę ciała u chorego, przy prawidłowej - chory zostanie przepuszczany przez te drzwi.

7/ Pacjent zostanie proszony o zdezynfekowanie rąk. Zostanie również sprawdzone prawidłowe założenie przez niego maseczki. Następnie, chory będzie przyjęty do Szpitala w dotychczasowym trybie przyjęć. 8/ W przypadku podwyższonej temperatury ciała – pacjent pozostanie w przedsionku Szpitala, po czym zostanie wezwany do niego lekarz – jak w pkt. „3”. Jeżeli pacjent zostanie skierowany do strefy czerwonej – do czasu dezynfekcji przedsionka, nowi chorzy z zewnątrz, po wywiadzie przez domofon, będą przyjmowani drugim wejściem na hol (poza strefą czerwoną). W związku ze zmianą sytuacji epidemicznej w Polsce - w kwietniu 2020 i pojawieniem się transmisji koronawirusa w jednostkach opieki zdrowotnej, w Zespole ZOZ w Wolicy została przyjęta (do odwołania) zasada dwóch lekarzy dyżurujących równocześnie. Jeden lekarz będzie pełnił dyżur w części izolacyjnej Izby Przyjęć, a drugi - w strefie zielonej Izby Przyjęć i na oddziałach szpitalnych.

