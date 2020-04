Szpital w Wolicy przygotowuje się do przyjęcia pierwszych pacjentów z COVID-19. Personel przerażony!

- Decyzja ma związek z coraz większą liczbą zakażeń, do których dochodzi szczególnie na południu naszego województwa - wyjaśniał wojewoda. – W czwartek rano do szpitala trafią pierwsi pacjenci. Obecnie są prowadzone konieczne prace budowlane . Dostarczono również środki ochrony osobistej, czekamy na respiratory.

Ze szpitala w Wolicy ewakuowano łącznie 28 pacjentów, którzy trafili do specjalistycznych szpitali w Poznaniu, Chodzieży i Ludwikowie. Szpital z Ministerstwa Zdrowia otrzyma również 10 dodatkowych respiratorów.

Szpital w Wolicy będzie więc przeznaczony całkowicie do leczenia pacjentów z chorobą COVID-19 wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2. Pierwsi chorzy mieli tutaj trafić już we wtorek, 21 kwietnia, ale tak się nie stało. Placówka nie była na to gotowa. Wymaga niezbędnych remontów, aby chociażby wydzielić strefy czystą i brudną, czyli inaczej mówiąc skażoną.