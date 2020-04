Szpital w Wolicy uruchomił trzy numery telefonów dla rodzin pacjentów

W weekendy i święta w godzinach od 9:30 do 13.30 będą aktywne dwa numery:

- 728 948 950,

- 728 853 174.

Od poniedziałku do piątku będzie można telefonować na trzy numery telefonów:

- 728 947 972,

- 728 948 950,

- 728 853 174.

- Zdajemy sobie sprawę, że rodziny pacjentów przywiezionych do szpitala mogą być zaniepokojone chwilowym brakiem możliwości uzyskania informacji o bliskich osobach, za co wszystkich szczerze przepraszamy. Możemy jednak zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, by nasi pacjenci mieli jak najlepszą opiekę, bez względu na trudności, z jakimi spotykamy się w zupełnie nowej dla nas roli. Prosimy również telefonujących na podane wyżej numery o uzbrojenie się w cierpliwość, ponieważ połączenia będą odbierać lekarze, którzy w danej chwili mogą być przy łóżku chorego - informuje szpital.