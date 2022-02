Szpital w Wolicy w społeczności Global Green and Healthy Hospitals

Szpital w Wolicy dołączył do Global Green and Healthy Hospitals. Społeczność ta liczy ponad 1450 członków w 72 krajach, którzy reprezentują interesy ponad 43 000 szpitali i ośrodków zdrowia.

Jak placówka przygotowywała się do zdobycia miana Green Hospital wg. wytycznych World Health Organization (WHO)?

- Proces przygotowań rozpoczął się w 2021 r. budową modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2.

Budynek zaprojektowano i wykonano w technologii zabudowy modułowej gwarantującej budowę obiektu dobrze ocieplonego, szczelnego, wykonanego z materiałów, które nie są szkodliwe dla środowiska, co przekłada się na ograniczenie śladu węglowego, redukcję odpadów budowlanych, zmniejszenie zużycia wody i redukcję emisji pyłów czy innych zanieczyszczeń do atmosfery – przypomina szpital w Wolicy.