Szpital w Wolicy. Wolontariusze cichymi bohaterami walki z pandemią

Wolontariusze ze szpital w Wolicy przebyli setki kilometrów, żeby pomagać chorym. Są to osoby z Katowic, Bielska–Białej, Stalowej Woli, czy Sosnowca. Z naszego regionu nie ma nikogo.

Pierwszą osobą, która natychmiast zareagowała na apel dyrekcji szpitala była pani Agata Kwias, na co dzień logopeda, która pracuje tutaj od 27 kwietnia. Następnego dnia zgłosiły się trzy siostry zakonne: Barbara Baryłowska, Justyna Żmudzka i Iga Baksalary. Z kolei 29 kwietnia do szpitala w Wolicy przyjechali dwaj bracia zakonni: Mateusz Włosiński i Artur Aliszewski.

Wszystkie te osoby podjęły się tej ciężkiej pracy w ramach wolontariatu, po specjalnym przeszkoleniu, zwłaszcza z bezpiecznego korzystania ze środków ochrony osobistej, czyli jak dobrze założyć kombinezon, jak go bezpiecznie zdejmować, by chronić również siebie przed COVID-19 zakażeniem. Nikt z nich nie pytał o to czy siebie narazi, nikt nie wykazywał strachu, kierowała nimi tylko chęć pomagania, co zasługuje na najwyższe uznanie