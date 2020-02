Szpital w Wolicy wzbogacił się o nową karetkę transportową. Pojazd ufundował samorząd Kalisza. ZDJĘCIA

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy koło Kalisza wzbogacił się o nową karetkę transportową. W piątek, 14 lutego kluczyki do pojazdu dyrektorowi szpitala przekazał Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

- Staramy się pomagać na ile jest to możliwe. W zeszłym roku ufundowaliśmy karetkę dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. Mam nadzieję, że samochód dla szpitala w Wolicy będzie dobrze służył pacjentom nie tylko z Kalisza - mówi prezydent Kalisza.

Obecnie szpital w Wolicy ma do dyspozycji trzy karetki transportowe. Jedna z nich jest jednak już wyeksploatowana. Pojazdy służą do przewożenia pacjentów na specjalistyczne badania diagnostyczne do placówek współpracujących ze szpitalem oraz do innych szpitali. Nowo zakupiony pojazd umożliwi przewożenie jednorazowo większej liczby pacjentów.

- Szpital, to instytucja, której zadaniem jest niesienie pomocy chorym, pomocy na jak najwyższym poziomie. Ale naszym obowiązkiem jest również zapewnienie odpowiednich warunków pobytu. Niestety bez odpowiedniego sprzętu te zadania nie mogłyby być zrealizowane. W obecnej sytuacji służby zdrowia pieniędzy zawsze brakuje. Dlatego wszelka pomoc jest mile widziana. Z miastem Kalisz współpracujemy od lat i nie jest to pierwsza darowizna, jaką otrzymaliśmy. Karetka, wysokiej klasy mercedes, przyczyni się do podniesienia poziomu świadczonych usług - mówi Sławomir Wysocki, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.