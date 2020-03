Sztuka. Narodowa Galeria Sztuki Zachęta zaprasza do odwiedzin online

Do 25 marca Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki oraz Miejsce Projektów Zachęty będą zamknięte dla publiczności. Ale nie ma nic straconego.

- W piątek i niedzielę oprowadzania po naszych aktualnych wystawach odbywają się zgodnie z planem... tylko w przestrzeni wirtualnej! Zapraszamy na LIVE naszych edukatorów – Zuzanny Zasackiej i Marcina Matuszewskiego. Kiedy? W piątki o 17 i w niedziele o 12.15. Widzimy się online! - zachęca Narodowa Galeria Sztuki.

Galeria dodaje, że do 25 marca będzie publikować osobiste rekomendacje pracowników Zachęty, którzy zaproponują wybrane przez siebie książki, dźwięki, nagrania, dzieła dostępne w Mediatece i Kolekcji Zachęty na stronie internetowej.

- Pracujemy nad przeniesieniem wystaw do internetu z możliwością ich wirtualnego obejrzenia w 360 stopniach. W ten symboliczny sposób możemy spróbować pokazać Wam to wszystko, co czeka w Zachęcie na ponowne otwarcie instytucji - czytamy na profilu facebook'owym galerii.