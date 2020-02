Szukali pod Kaliszem strąconych przez Wojsko Polskie samolotów Luftwaffe ZDJĘCIA

Tym razem badacze zajęli się losami 25 Dywizji Piechoty "Ziemi Kaliskiej", wchodzącej w skład Armii Poznań. 4 września 1939 roku 29 samolotów Luftwaffe zaatakowało stacjonujących w lesie polskich żołnierzy.

- W wyniku nalotu śmierć poniosło według różnych źródeł od 19 do 39 żołnierzy. Największe straty poniósł Batalion "Ostrów" , ponieważ nalot zastał ich podczas wydawania posiłków. Niemcy natomiast mieli utracić aż siedem samolotów, co brzmi wręcz sensacyjnie. Jeżeli się to potwierdzi, będzie to prawdopodobnie największy sukces polskie armii w całej kampanii wrześniowej - wyjaśnia Przemysław Kurowiak ze Stowarzyszenia Denar Kalisz, który jednak nie chce zdradzić, co udało się odkryć kalisko-warszawskiej ekipie.

- Powiem tylko, że badania wyszły bardzo obiecująco. Z oczywistych względów nie pochwalimy się szczegółami przed premierą odcinka, który będzie można obejrzeć w Polsat Play pod koniec maja - kończy relację.