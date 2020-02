Szybka kolej w Kaliszu? Centralny Port Komunikacyjny przedstawił Strategiczne Studium Lokalizacyjne

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) to nowy etap procesu planistycznego Programu Kolejowego CPK. Jest to kamień milowy w ramach przygotowań do budowy ponad 1 600 km nowych linii, wchodzących w skład 12 szlaków, z których 10 podstawowych to tzw. szprychy łączące poszczególne regiony kraju z CPK i Warszawą. Przedstawione korytarze będą podstawą dalszych prac studialno-projektowych. SSL zawiera mapy kolejowe, które - po wydrukowaniu - zajmują powierzchnię 70 metrów kwadratowych.

Jedna z planowanych linii połączy Warszawę z Poznaniem. To część inwestycji towarzyszących powstaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pociągi pojadą tam z prędkością ponad 250 km/h. Czas przejazdu spadnie o godzinę. Trasa z Poznania, przez Kalisz i Łódź, do Warszawy to tzw. „szprycha” nr 9. Pociągi będą na niej pędzić z prędkością co najmniej 250 km/h.