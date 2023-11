Tak wygląda produkcja tkanin w kaliskiej firmie z ponad 100-letnią tradycją. ZDJĘCIA

Prezydent Krystian Kinastowski odwiedził Runotex

- Po fabryce oprowadził prezydenta Krystiana Kinastowskiego prezes Runotexu Jarosław Staszak, który pozostaje właścicielem i głównym udziałowcem od 2000 roku, a od ponad roku zarządza również innym kaliskim przedsiębiorstwem w tej branży - Fabryką Firanek i Koronek HAFT S.A. Prezydent miał okazję poznać proces produkcyjny i szeroki wachlarz oferowanych przez Runotex materiałów – informuje Katarzyna Ciupek, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Kalisza.

W fabryce powstają m.in. różnego rodzaju tkaniny i dzianiny futerkowe oraz produkty do wystroju wnętrz. W szerokiej ofercie znajdują się tkaniny aksamitne, kotarowe, zasłonowe, dekoracyjne, meblowe, dywanowe, dzianiny futerkowe, tkaniny z przeznaczeniem na mopy i wałki malarskie, tkaniny do pojazdów komunikacji miejskiej: autobusów, pociągów, tramwajów oraz produkty do wystroju wnętrz: poduszki, koce, narzuty, dywany oraz pościel wełniana. Kaliska fabryka współpracuje z wieloma partnerami w kraju i za granicą. Produkuje m.in. tkaniny do pociągów dla Czech, Niemiec oraz Francji, a także materiał do futerałów do gitary amerykańskiej marki Fender.